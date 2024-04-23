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كارول رباح غادرت ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
2024-04-23 | 10:21
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كارول رباح غادرت ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة، كارول محمد رباح (مواليد عام 2005، لبنانيّة التي غادرت بتاريخ 20-4-2024 منزل ذويها الكائن في محلة الدكوانة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الدكوانة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 688722-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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