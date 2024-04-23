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تدابير سير على المسلك الغربي لنفق المطار
أمن وقضاء
2024-04-23 | 11:57
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تدابير سير على المسلك الغربي لنفق المطار
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2212/1/2023 تاريخ 17/04/2024، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتركيب لوحة تعريفيّة على المسلك الغربي لنفق الكوكودي (المطار) اعتبارًا من الساعة 20،00 من تاريخه وحتّى الانتهاء، وذلك توثيقًا لإنجاز أعمال إنارة النفق الذكور.
وأشارت الى أنه سيتمّ إقفال المسلك طيلة الفترة المذكورة أعلاه، ولغاية الانتهاء.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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