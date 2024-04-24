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توقيف أحد الضالعين الخطرين بمطاردة مواطن على متن دراجة آلية بهدف سلبه عند أنفاق المطار
أمن وقضاء
2024-04-24 | 02:59
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توقيف أحد الضالعين الخطرين بمطاردة مواطن على متن دراجة آلية بهدف سلبه عند أنفاق المطار
بتاريخ 18-4-2024 وفي محلة أنفاق المطار، قام شخصان مجهولان، على متن دراجة آلية، بمطاردة مواطن يستقل بدوره دراجة آلية ومتجهًا نحو بيروت، وذلك بغية سلبه، وقد شهر أحدهما سلاحًا حربيًا باتجاهه، عندها اعتمد المواطن مسلكًا بعكس وجهة السير وتمكن من الإفلات منهما. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد عن هذه الحادثة.
وعلى الفور، أعطيت الأوامر لكشف المشتبه فيهما وتوقيفهما، بما أمكن من السرعة.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية إلى تحديد هويتيهما، وهما كل من:
- أ. ي. (مواليد عام 1988، لبناني) سائق الدراجة
- م. ص. (مواليد عام 1991، لبناني).
ومن خلال المتابعة الحثيثة، توافرت معلومات مؤكدة لدى المكتب المذكور حول وجود الأول في أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك بعد تعرضه لحادث على دراجته الآلية، في أثناء عودته من تنفيذ العملية المذكورة، بالتاريخ ذاته.
وعلى الأثر، توجهت قوة من المكتب إلى المستشفى وعملت على توقيفه.
وباستماعه، اعترف بما نسب إليه، وبإقدامه على تنفيذ العديد من عمليات السلب والنشل، بالاشتراك مع (م. ص.) وآخرين.
والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شركائه.
لذلك، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وطلبت ممن وقع ضحية أعماله الاتصال بمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان، على الرقم: 467927-05، أو الحضور إلى المكتب الكائن في ثكنة الوروار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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