غارة من مسيرة اسرائيلية على سهل دورس - بعلبك

شنّت مسيرة اسرائيلية صباح اليوم، غارة على سهل دورس في بعلبك.



وبحسب المعلومات الأولية، فان الصاروخ سقط على ساتر ترابي قرب شاحنة لنقل المحروقات، ما أدّى الى اصابة سائقها، وتم نقله الى المستشفى.