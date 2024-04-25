أمن الدولة تباشر بإخلاء السوريّين في الشمال

قامت دوريّات من أمن الدولة بتنفيذ قرار محافظ الشمال تبليغ السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، بضرورة إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها، وتمّ تبليغ السوريّين في كفيفان وكوبّا بذلك. كما جرى إخلاء السوريّين القاطنين في بساتين العصي بعد إبلاغهم بضرورة الإخلاء منذ فترة.

وأشار مصدر في أمن الدولة، إلى أنّ تلك الإجراءات متابَعة حتى خواتيمها، تنفيذاً لقرارات الحكومة ومجلس الأمن المركزيّ والمحافظين، في مختلف المناطق اللبنانيّة.