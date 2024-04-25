ما جديد قضية الطفلة صوفي مشلب؟

ردت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني الدفوع الشكلية المقدمة من مطرانية بيروت للروم الارثوذكس في قضية الطفلة صوفي مشلب وغرمت المطرانية ٣٠ مليون ليرة. كما حددت جلسة بتاريخ ١٦-٨-٢٤ لاستكمال الاستماع الى شهود.