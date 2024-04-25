الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية جرد العاقورة وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدات من الجيش ستقوم بتاريخ 26 و27/4/2024 بتنفيذ تمارين تدريبية في حقل رماية جرد العاقورة بين الساعة 8:00 والساعة 18:00، وبتاريخ 29 و30/4/2024 و8/5/2024 بين الساعة 5:00 والساعة 14:00 في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



ودعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.