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قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
2024-04-25 | 10:25
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قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة... هل من يعرف عنها شيئًا؟
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: انتصار صالح الإبراهيم المحمّد (من مواليد عام 1993، سوريّة) التي فُقدت، بتاريخ 14-4-2024، في محلّة ضهر الحمى، بالقرب من سجن زحلة.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمَين: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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