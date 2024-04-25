ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟

علمت الـLBCI أن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على السوريين الستة الذين قتلوا منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان بجرائم الخطف والقتل تسهيلا لارتكاب جناية وتأليف عصابة اشرار بعدما تبيين أنهم كانوا ينوون في البداية خطف المغدور للمطالبة بفدية.