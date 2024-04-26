الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الإسلامية أعدّت كميناً مركباً لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم
أمن وقضاء
2024-04-25 | 23:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الإسلامية أعدّت كميناً مركباً لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم
أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أنها "أعدّت كميناً مركباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن الساعة (23:10) من ليل الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين".
وأشارت المقاومة الإسلامية الى أن "العدو عمل على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
المقاومة الإسلامية
كمين
رويسات العلم
تلال كفرشوبا
التالي
عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"
توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة...مخدرات وتهريب عدد من السوريين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-19
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-04-19
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
0
آخر الأخبار
2024-04-13
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-04-13
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
0
آخر الأخبار
2024-04-12
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المدفعية واصابته إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-04-12
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المدفعية واصابته إصابة مباشرة
0
آخر الأخبار
2024-04-03
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-04-03
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:31
"الريجي" ضبطت المزيد من المنتجات التبغية المهربة والمزورة
أمن وقضاء
02:31
"الريجي" ضبطت المزيد من المنتجات التبغية المهربة والمزورة
0
صحف اليوم
23:48
عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:48
عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"
0
أمن وقضاء
15:08
توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة...مخدرات وتهريب عدد من السوريين
أمن وقضاء
15:08
توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة...مخدرات وتهريب عدد من السوريين
0
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:10
وزارة الخارجية الأميركية: بايدن يعين ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
09:10
وزارة الخارجية الأميركية: بايدن يعين ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط
0
صحة وتغذية
14:23
أضرار خطيرة لاضطراب النوم على الصحة الجسدية والنفسية... تقرير حديث يكشف التفاصيل
صحة وتغذية
14:23
أضرار خطيرة لاضطراب النوم على الصحة الجسدية والنفسية... تقرير حديث يكشف التفاصيل
0
منوعات
2024-04-01
لهذا السبب... شابة تنفق أكثر من 9 آلاف جنيه استرليني على عملية جراحية تجميلية... وهكذا تغيرت حياتها تماما! (صورة)
منوعات
2024-04-01
لهذا السبب... شابة تنفق أكثر من 9 آلاف جنيه استرليني على عملية جراحية تجميلية... وهكذا تغيرت حياتها تماما! (صورة)
0
فنّ
2024-04-21
بكلمات رومنسية ومميزة... هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها بمناسبة عيد ميلاده! (صورة)
فنّ
2024-04-21
بكلمات رومنسية ومميزة... هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها بمناسبة عيد ميلاده! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيان مشترك لـ18 دولة بشأن الرهائن بغزة... فهل يشكّل نافذة فعلية للحل؟ وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيان مشترك لـ18 دولة بشأن الرهائن بغزة... فهل يشكّل نافذة فعلية للحل؟ وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الضغط في الداخل الإسرائيلي لإبرام صفقة أسرى يتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الضغط في الداخل الإسرائيلي لإبرام صفقة أسرى يتصاعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:48
نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)
فنّ
05:48
نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)
2
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
3
خبر عاجل
03:40
التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
03:40
التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
4
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
5
خبر عاجل
02:41
التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:41
التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
6
أمن وقضاء
05:58
أمن الدولة تباشر بإخلاء السوريّين في الشمال
أمن وقضاء
05:58
أمن الدولة تباشر بإخلاء السوريّين في الشمال
7
منوعات
09:14
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
منوعات
09:14
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
8
أمن وقضاء
04:01
ذبح مواطنه بطعنات عديدة وفرّ إلى سوريا... هكذا سقط بقبضة "المعلومات"
أمن وقضاء
04:01
ذبح مواطنه بطعنات عديدة وفرّ إلى سوريا... هكذا سقط بقبضة "المعلومات"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More