المقاومة ‏الإسلامية أعدّت كميناً مركباً لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أنها "أعدّت كميناً مركباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن ‏الساعة (23:10) من ليل الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين".



وأشارت المقاومة الإسلامية الى أن "العدو عمل على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر".