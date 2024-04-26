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المقاومة ‏الإسلامية أعدّت كميناً مركباً لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم

أمن وقضاء
2024-04-25 | 23:29
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المقاومة ‏الإسلامية أعدّت كميناً مركباً لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم
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المقاومة ‏الإسلامية أعدّت كميناً مركباً لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أنها "أعدّت كميناً مركباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن ‏الساعة (23:10) من ليل الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين". 

وأشارت المقاومة الإسلامية الى أن "العدو عمل على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر". 

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رويسات العلم

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