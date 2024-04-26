"الريجي" ضبطت المزيد من المنتجات التبغية المهربة والمزورة

نفذت فرق إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب والتزوير، عمليات دهم جديدة في مناطق عدة ضبطت بنتيجتها كميات كبيرة جدًا من السيجار المزور والمصنوعات التبغية المهربة والمعسل المزور بالإضافة إلى السيجارة الالكترونية.



وشمل الدهم بئر العبد وبرج حمود ومنطقة الرحاب وتعلبايا والمصنع.



وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.