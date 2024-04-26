الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب بقوة السلاح... هل وقعتم ضحية أعمالهم؟

أمن وقضاء
2024-04-26 | 08:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب بقوة السلاح... هل وقعتم ضحية أعمالهم؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب بقوة السلاح... هل وقعتم ضحية أعمالهم؟

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيفهم، ولا سيّما في محلة طريق المطار.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات الى كشف هويات أفراد عصابة خطرة، ومن بينهم:

م. ج. (مواليد عام 2004، لبناني)
ع. ح. ا. (مواليد عام ۲۰۰۸ سوري)  قاصر
ب. ش (مواليد عام ٢٠٠٥ سوري)
ق. ح. ا (مواليد عام ٢٠٠٦ سوري).

وبتاريخ 20-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت القوّة الخاصة في شعبة المعلومات عمليّتين نوعيّتين ومتزامنتين في محلّتي الكوكودي وحيّ السّلّم، أسفرت عن توقيفهم. وأثناء عمليات التوقيف حاول الثلاثة الأوائل الفرار وشهروا أسلحة حربية وقنبلة يدويّة بوجه عناصر القوة، إلّا أنّه تمّت السّيطرة عليهم، وتوقيفهم.

وضُبِط بحوزة الأوّل بندقيّة "كلاشينكوف" وقنبلة يدويّة، وبحوزة الثّاني مسدّس حربي وكميّة من المخدّرات ودراجة آليّة (اوقف على متنها). وبتفتيش منزل الموقوف الثّالث تم ضبط بندقيّة "بومب أكشن" تستخدم في عمليات السّلب وكميّة من المخدّرات.

وبالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تأليفهم بالاشتراك مع آخرين، عصابة سلب بقوّة السّلاح، وأنّهم أقدموا على تنفيذ أكثر من /100/ عمليّة سلب بقوّة السّلاح ونشل وسرقة دراجات، على أوتوستراد طريق المطار وصولاً الى الطّيونة ومن خلدة باتّجاه غاليري سمعان مروراً بالشويفات، كما صرحوا جميعهم بتعاطي المخدّرات.

وعمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صور الموقوفين، وطلبت مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم وتعرّف إليهم، الاتّصال بفرع معلومات جبل لبنان على الرقم ٥١٣٧٣٢-۰۱ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

عمليّة

السلاح...

وقعتم

أعمالهم؟

جولات تفتيشية لمراقبي الإقتصاد في النبطية للتأكد من إعلان الأسعار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-02-20

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
امن وقضاء
2024-02-22

بأسماء وهمية يقومون بأعمال نصب واحتيال وسرقة ..هل وقعتم ضحية أعمالهم؟

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-21

نفّذ أكثر من 11 عملية سلب بقوة السلاح في العديد من مناطق جبل لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-02

تعميم صور أفراد عصابة نصب واحتيال تبيع ضحاياها ذهبًا مزيفًا... هل وقعتم ضحية أعمالهم؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:24

جولات تفتيشية لمراقبي الإقتصاد في النبطية للتأكد من إعلان الأسعار

LBCI
أمن وقضاء
04:14

يروج المخدرات وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود في الغبيري

LBCI
أمن وقضاء
02:31

"الريجي" ضبطت المزيد من المنتجات التبغية المهربة والمزورة

LBCI
صحف اليوم
23:48

عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-04-15

بطريقة مميزة وملفتة... "هيرميس" تعتذر من الفنانة هيفاء وهبي! (صور)

LBCI
أخبار دولية
05:29

قوات الأمن الإيرانية تقتل "إرهابيَين" بمسيرة في سيستان بلوشستان

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-18

عشيرة جعفر: ندين مقتل باسكال سليمان وندعم قيادة الجيش

LBCI
أخبار دولية
05:12

شي لبلينكن: على البلدَين أن يكونا "شريكَين وليس خصمين"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

الاحتجاجات بالجامعات الأميركية تتوسع...

LBCI
أخبار لبنان
03:39

أبو الحسن يتحدث عبر الـLBCI عن زيارة وفد "حزب الله" لكليمنصو أمس... فماذا قال؟

LBCI
أخبار دولية
00:41

بلينكن يأمل في إحراز تقدم مع الصين وبكين تتحدث عن خلافات بين القوتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:41

التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أمن وقضاء
14:18

ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟

LBCI
اقتصاد
02:03

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:48

عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
خبر عاجل
08:09

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق الجناح وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
11:22

بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟

LBCI
فنّ
12:45

ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
07:05

الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More