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نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب بقوة السلاح... هل وقعتم ضحية أعمالهم؟
أمن وقضاء
2024-04-26 | 08:58
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نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب بقوة السلاح... هل وقعتم ضحية أعمالهم؟
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيفهم، ولا سيّما في محلة طريق المطار.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات الى كشف هويات أفراد عصابة خطرة، ومن بينهم:
م. ج. (مواليد عام 2004، لبناني)
ع. ح. ا. (مواليد عام ۲۰۰۸ سوري) قاصر
ب. ش (مواليد عام ٢٠٠٥ سوري)
ق. ح. ا (مواليد عام ٢٠٠٦ سوري).
وبتاريخ 20-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت القوّة الخاصة في شعبة المعلومات عمليّتين نوعيّتين ومتزامنتين في محلّتي الكوكودي وحيّ السّلّم، أسفرت عن توقيفهم. وأثناء عمليات التوقيف حاول الثلاثة الأوائل الفرار وشهروا أسلحة حربية وقنبلة يدويّة بوجه عناصر القوة، إلّا أنّه تمّت السّيطرة عليهم، وتوقيفهم.
وضُبِط بحوزة الأوّل بندقيّة "كلاشينكوف" وقنبلة يدويّة، وبحوزة الثّاني مسدّس حربي وكميّة من المخدّرات ودراجة آليّة (اوقف على متنها). وبتفتيش منزل الموقوف الثّالث تم ضبط بندقيّة "بومب أكشن" تستخدم في عمليات السّلب وكميّة من المخدّرات.
وبالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تأليفهم بالاشتراك مع آخرين، عصابة سلب بقوّة السّلاح، وأنّهم أقدموا على تنفيذ أكثر من /100/ عمليّة سلب بقوّة السّلاح ونشل وسرقة دراجات، على أوتوستراد طريق المطار وصولاً الى الطّيونة ومن خلدة باتّجاه غاليري سمعان مروراً بالشويفات، كما صرحوا جميعهم بتعاطي المخدّرات.
وعمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صور الموقوفين، وطلبت مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم وتعرّف إليهم، الاتّصال بفرع معلومات جبل لبنان على الرقم ٥١٣٧٣٢-۰۱ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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عمليّة
السلاح...
وقعتم
أعمالهم؟
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