الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يروّجان المواد المخدّرة في الضاحية الجنوبية... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!

أمن وقضاء
2024-04-27 | 05:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يروّجان المواد المخدّرة في الضاحية الجنوبية... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
يروّجان المواد المخدّرة في الضاحية الجنوبية... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج مواد مخدّرة في الضاحية الجنوبية، على متن دراجة آليّة لونها أسود. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَهما، وهما:

- م. ق. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
- ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)، تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق في مجال المخدّرات.

وبتاريخ 17-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في الضاحية الجنوبية، بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة نوع "سويت"، لون أسود، من دون لوحات، تم ضبطها، وتبيّن أنّها مسروقة. وفي خلال عملية التوقيف شهر أحدهما مسدّسا حربيا بوجه عناصر الدورية، التي تمكّنت من فرض سيطرتها على الوضع، وضبط المسدس، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
 

وبتفتيشهما، تم ضبط بحوزتهما:

- 8 طبات مدون عليها "VIP BUZZ" زنة الواحدة حوالي ٤،١ غ
- طبتين مدون عليها SPECIAL BUZZ 1 GRAM زنة الواحدة حوالي ٤،٩ غ
- ۱۱ طبة مدون عليها NET ... زنة الواحدة حوالي ٤،٥ غ
- 8  طبات مدون عليها" Buzz, زنة الواحدة حوالي ٤،٥ غ
- 9 طبات مدون عليها "PURE" زنة الواحدة حوالي ٤،٣ غ
- ۲۳ طبة مدون عليها "BUZZ" زنة الواحدة حوالي ٤،٢ غ
- 9 طبات كوكايين زنة الواحدة حوالي ٤،٢ غ
- ١٥ طبة كوكايين زنة الواحدة حوالي ٤،١ غ
- 3 طبات كوكايين مدون عليها "ابو عباس BOOM زنة الواحدة حوالي 10 غ
- مبلغ مالي وهاتف خليوي.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات، لصالح أحد التجار في منطقة الضّاحية الجنوبية، وتعاطيها. كما أفادا أنّهما استلما الدراجة والمسدّس من التاجر لاستخدامهما خلال عمليات التّرويج.

وبحسب بلاغ المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

المخدّرات

الضاحية الجنوبية

شعبة المعلومات

توقيف

رسمياً.. تقرير حول استشهاد عصام عبدالله يضمّ إلى الشكاوى المقدمة أمام الهيئات الدولية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-03-04

يروّج المخدرات في مناطق الضاحية الجنوبية... فوقع بالجرم المشهود في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-28

يروّج المخدّرات في مناطق الشمال... وشعبة المعلومات كشفت هويّته وأوقفته في القبّة

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-24

توقيف شخصين ينشطان بتجارة وترويج المخدّرات في الضّاحية برفقة شخص ثالث بجرم تعاطي مواد مخدّر

LBCI
امن وقضاء
2024-02-23

توقيف 3 أشخاص في منطقتي بئر العبد وطريق المطار - الضاحية الجنوبية وبلدة العبدة - عكار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:00

رسمياً.. تقرير حول استشهاد عصام عبدالله يضمّ إلى الشكاوى المقدمة أمام الهيئات الدولية

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-26

نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب بقوة السلاح... هل وقعتم ضحية أعمالهم؟

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-26

جولات تفتيشية لمراقبي الإقتصاد في النبطية للتأكد من إعلان الأسعار

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-26

يروج المخدرات وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود في الغبيري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-04-26

بعد خضوعهنَ لجلسة "فامباير" المفضلة لدى كيم كارداشيان... إصابة أربع نساء بفيروس نقص المناعة البشرية

LBCI
منوعات
2024-03-14

امرأة بريطانية ترفع الأثقال قبل يومين من ولادتها... وهذا ما قالته إحدى الاختصاصيات! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
04:49

جعجع: حكومة تصريف الأعمال كاملة المواصفات وهي مسؤولة عما يحصل جنوب لبنان و"الحزب" يبرر وجوده بالدفاع عن لبنان عكس ما يتبيّن لنا اليوم بعد الدمار الحاصل جنوبًا وبقاء "الحزب" يمكن أن يعرض حدودنا الجنوبية للاختراق ومناطقنا الجنوبية للخطر

LBCI
فنّ
2024-04-18

هل تزوّجت نادين الراسي للمرّة الثالثة؟.. فيديو بالفستان الأبيض تحت عنوان "قلت نعم"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

كرة النار تكبر في الجامعات الأميركية رغم امتعاض اسرائيل

LBCI
أخبار سياسية
05:15

جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ بانتشار الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:56

لقاء في معراب تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان"... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

سيدات الارز أمام تحد جديد: أين وقع لبنان في قرعة الدورة المؤهلة لتصفيات بطولة العالم ٢٠٢٦؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

محادثات مصرية - اسرائيلية مستجدّة تؤخِّر معركة رفح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

لماذا تساعد أميركا إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الحركة الطالبية في جامعات أوروبا: حركة معادية للسامية أم حجة لضرب التحركات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد انتهاء Beirut international women film festival... اليكم المواضيع الأكثر بروزاً فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي... مبادرات عديدة للإضاءة على الإكتشافات الجديدة في هذا المجال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عمّال توك توك ونواطير وديليفيري أعضاء عصابة قتل باسكال سليمان... هكذا اخترقوا الفندق

LBCI
منوعات
12:00

امرأة أميركية تروي تجربتها مع الآثار الجانبية لحقن البوتوكس... ما أصابها بعد ثماني سنوات من روتينها المنتظم صادم! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
14:35

مصادر للـLBCI: هوكستين في إسرائيل للبحث في مسار إنهاء إطلاق النار عبر الحدود

LBCI
أخبار لبنان
15:42

رسالة لجعجع من النواب السابقين اندراوس وعلوش وسعيد وفتفت: لهذه الاسباب لن نشارك في اجتماع معراب

LBCI
خبر عاجل
04:59

جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى

LBCI
حال الطقس
01:10

طقس متقلّب وامطار موحلة...اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:50

إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء... وماذا عن رواتب القطاع العام والعسكريين؟

LBCI
فنّ
05:50

فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More