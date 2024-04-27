يروّجان المواد المخدّرة في الضاحية الجنوبية... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج مواد مخدّرة في الضاحية الجنوبية، على متن دراجة آليّة لونها أسود. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَهما، وهما:



- م. ق. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)

- ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)، تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق في مجال المخدّرات.



وبتاريخ 17-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في الضاحية الجنوبية، بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة نوع "سويت"، لون أسود، من دون لوحات، تم ضبطها، وتبيّن أنّها مسروقة. وفي خلال عملية التوقيف شهر أحدهما مسدّسا حربيا بوجه عناصر الدورية، التي تمكّنت من فرض سيطرتها على الوضع، وضبط المسدس، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.