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بيان توضيحي من أمن الدولة... هذا ما جاء فيه

أمن وقضاء
2024-04-27 | 10:08
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بيان توضيحي من أمن الدولة... هذا ما جاء فيه
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بيان توضيحي من أمن الدولة... هذا ما جاء فيه

بعد انتشار بعض الأخبار عبر وسائل إعلام لبنانية تناولت المديرية العامة لأمن الدولة في عملها ومهامها وآلية تنسيقها مع الحكومة اللبنانية ووزاراتها، أوضحت المديرية أنها تنفذ مهامها وتنسق علاقاتها بالحكومة اللبنانية وبالأجهزة الأمنيّة في لبنان وفي الدول الشقيقة والصديقة استنادًا للقوانين المرعية الإجراء.

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