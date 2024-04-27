خمس حالات غرق مقابل شاطئ الرملة البيضاء وعمليات البحث والإنقاذ مستمرة

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني من إنقاذ مواطنين من الغرق مقابل شاطئ الرملة البيضاء - بيروت بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي.



كما تمكن العناصر من إنقاذ غريق ثالث في حال حرجة.



وتوازيًا، يواصل العناصر تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل برًا وبحرًا في محاولة للعثور على شخصين لا يزالان في عداد المفقودين.