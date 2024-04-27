إشعال النيران بمكب عشوائي في تول النبطية وسحب الدخان غطت سماء المنطقة والأهالي يناشدون المعنيين التدخل

عمد مجهولون عصر اليوم، وخلال أقل من 24 ساعة، الى اشعال النيران بمكب عشوائي يقع في منطقة تول عند الاطراف الشرقية لبلدة الدوير، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وغطت سحب الدخان السوداء الكثيفة اجواء بلدات تول والكفور والدوير والشرقية وحبوش ودير الزهراني والنبطية، بفعل ما يحتويه من اطارات مطاطية ومواد صناعية وبلاستيكية حملت معها الروائح الكريهة وتسببت بأضرار صحية وبيئية لدى الكثير من المواطنين الذين طالبوا الجهات القضائية والامنية والبلدية بوضع حد لهذه الكارثة البيئية التي تهدد حياتهم وصحتهم بأمراض سرطانية وغيرها.