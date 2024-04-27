غارة على منزل في صربين... وسقوط إصابات

شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت منزلًا في بلدة صربين.



وعلى الفور، تحركت سيارات الاسعاف باتجاه المكان المستهدف بعد معلومات عن سقوط عدد من الجرحى من اهالي البلدة.



وحصيلة الغارة هي تسعة جرحى لبنانيين بينهم اصابة حرجة واصابتان من النازحين السوريين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.