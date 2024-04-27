إطلاق نار على صالون للحلاقة في ضهر العين - الكورة

أطلق مجهولون النار باتجاه صالون للحلاقة في منطقة ضهر العين - الكورة بالقرب من مفرق كفرقاهل العائد للمدعو "ح.و."، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وتعمل على تعقب مطلقي النار تمهيدًا لتوقيفهم.واقتصرت الأضرار على الماديات.