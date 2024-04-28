مشهد الطريق الجديدة المسلّح في تشييع احد مقاتلي الجماعة الاسلامية... يتكرر في عكار

بعد مشهد الطريق الجديدة المسلّح في تشييع احد مقاتلي الجماعة الاسلامية، ها هو المشهد يتكرر في عكار.



فقد شيعت الجماعة الاسلامة إثنين من مقاتليها سقطا بضربة اسرائيلية استهدفت سيارتهما في الجنوب قبل ايام.



وبدأ موكب التشييع باستقبال حاشد في طرابلس وصولا الى مسقط رأس الشابين في بلدة ببنين في عكار، حيث أقيم لهما استقبال واستعراض عسكري وسط مظاهر مسلحة كبيرة.