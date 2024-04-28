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في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
أمن وقضاء
2024-04-28 | 15:05
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في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
أقدم شخص مجهول الهوية مساء اليوم، على طعن الشاب "ع.ج" من التابعية السورية بطعنات سكين عديدة وذلك في منطقة الدورة من دون معرفة الأسباب.
ونقل على اثرها الى مستشفى مار يوسف الدورة لكنه مالبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته.
وحضرت الأجهزة الأمنية وباشرت بالتحقيقات اللازمة والعمل جارٍ على تعقب القاتل وتحديد هويته تمهيدا لتوقيفه.
وتضاربت المعلومات حول الأسباب، ففي حين ذكر بعض المصادر أنّ القتيل أقدم َعلى سرقة في المحلة، إلا أن مصدراً آخر ذكرَ أن هناك خلافً سابقًا بين الطرفين.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر وتجمعًا لعدد من الأشخاص السوريين إعتراضا على ما حدث، وسط انتشار كثيف للأجهزة الأمنية وللجيش اللبناني في المحلة المذكورة.
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