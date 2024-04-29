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عصابة تزوّر معاملات ومستندات رسميّة... كمين محكم لـ"المعلومات" أوقع بأفرادها

أمن وقضاء
2024-04-29 | 02:53
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عصابة تزوّر معاملات ومستندات رسميّة... كمين محكم لـ&quot;المعلومات&quot; أوقع بأفرادها
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عصابة تزوّر معاملات ومستندات رسميّة... كمين محكم لـ"المعلومات" أوقع بأفرادها

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول أشخاص مجهولين يؤلّفون عصابة ويقومون بتزوير معاملات ومستندات رسميّة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّاتهم، وهم كل من: 

-خ. ع. (من مواليد العام ۱۹۷۹، لبناني)
-ب. د. (من مواليد العام ۱۹۷۳، لبناني)

يوجد بحقّهما مذكرات توقيف بجرم تزوير واحتيال.

بتاريخ 18-4-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة بكمينٍ محكم في محلّة البدّاوي.

وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما أربعة أختام مزوّرة، مستندات ومعاملات رسمية مزوّرة، ومبلغ 800 دولار أميركي مزيّف.

وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما، بتواريخ سابقة، بتزوير بيانات قيد إفراديّة لبنانية لعائلات من الجنسيّة السّورية.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

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