انتشال جثة شاب على شاطئ بيروت غرق قبل يومين

تمكن الدفاع المدني اللبناني من انتشال جثة على شاطئ بيروت تعود للشاب ع. ا.، وهو واحد من الشبان الذين غرقوا قبل يومين على شواطئ الرملة البيضاء بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي.



وكان عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني، قد تمكنوا من إنقاذ ثلاثة أشخاص من الغرق، فيما واصلوا البحث في محاولة للعثور على شخصين آخرين كانا لا يزالان في عداد المفقودين.