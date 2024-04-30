العثور على جثة الشاب السوري الثاني مقابل شاطئ الرملة البيضاء

تمكن عناصر الدفاع المدني، في هذه الاثناء، من العثور على جثة الشاب السوري الثاني مقابل شاطئ الرملة البيضاء.



وكانت عمليات البحث والمسح الميداني الشامل قد بوشرت منذ يوم السبت، واستمرت عمليات البحث على مدار ساعات الليل والنهار في محاولة للعثور على الشابين السوريين اللذين فقدا اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ الرملة البيضاء.



وتم العثور على جثة أحدهما مساء أمس بالتعاون مع صيادي الأسماك على بعد كيلومتر ونصف من الشاطئ فيما ظهرت الجثة الثانية عائمة على سطح المياه اليوم.



وبالتالي تعلن المديرية العامة للدفاع المدني انتهاء عمليات البحث عن المفقودين، وتدعو المواطنين والمقيمين الى التقيد بإرشادات السلامة العامة واتخاذ أعلى تدابير الحيطة والحذر عند ارتياد الشاطىء والانهر والبحيرات في هذه الظروف المناخية المتقلبة.