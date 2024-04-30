إنفجار قارورة غاز في مطعم في شارع بشارة الخوري - بيروت

سمع دوي انفجار في منطقة بشارة الخوري في بيروت تبين انه ناجم عن اشتعال قارورة غاز في أحد المطاعم.وعمل رجال فوج اطفاء بيروت على اخماد الحريق في مطعم Pizza Secrets - بناية غناجة - منطقة بشارة الخوري، حيث أدى تسرب مادة الغاز إلى الانفجار وسقوط ضحايا.ووفقًا للمعلومات الأولية، فهناك ثمانية ضحايا وجريحين قضوا إختناقًا داخل المطعم.