ما جديد قضية "الكبير" الموقوف في تزوير مرسوم التجنيس والإحتيال على عائلة سورية؟

على الرغم من توقيفه، لم يتم سوق الموقوف الأساس بلال د. الملقب بالكبير في قضية تزوير مرسوم التجنيس والاحتيال على عائلة سورية وتقاضي أموال منها الى جلسة التحقيق أمام قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار.وقد أرجأت نصار الجلسة الى الأسبوع المقبل وباتت على مشارف نهاية التحقيق الذي يضم ٥ موقوفين.وستصدر قرارها الظني في القضية بعد استجواب بلال د. وخالد ع. وتحليل نتائج الاتصالات.