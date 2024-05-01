وفاة شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ في الضنية

ما جديد التحقيقات في حريق المطعم في بشارة الخوري؟

ما جديد التحقيقات في حريق المطعم في بشارة الخوري؟

ما جديد قضية "الكبير" الموقوف في تزوير مرسوم التجنيس والإحتيال على عائلة سورية؟