ما جديد التحقيقات في حريق المطعم في بشارة الخوري؟

قضى 9 أشخاص في الحريق الذي اندلع أمس في أحد المطاعم في منطقة بشارة الخوري - بيروت، بالإضافة إلى 3 جرحى، بحسب وزارة الداخلية.



والمطعم مغلق حتى الساعة بانتظار وصول خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية بحسب القوى الأمنية.



وأشار فوج إطفاء بيروت إلى أنه حصل تسرب للغاز من 4 قوارير ذات حجم كبير موجودة داخل المطعم ولم تنفجر كما أشيع بل اشتعلت عند مدخل المطعم، ما منع الموظفين من الخروج، وقد لجؤوا إلى غرفة في داخله.