عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص على أثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين - عكار

بتاريخ 1/5/2024، وعلى أثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين – عكار بتاريخ 28/4/2024، وبعد عملية رصد وتقص، نفذت وحدات من الجيش تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات في البلدة ومنطقة المنية – عكار عمليات دهم لمنازل المتورطين وأوقفت 10 أشخاص وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.وتمثل المظاهر المسلحة وإطلاق النار إخلالًا بالأمن وتشكل خطرًا على حياة الأبرياء، لذا أكدت قيادة الجيش أنها بصدد تتبع مطلقي النار وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.كما دعت المعنيين إلى التحلي بالمسؤولية وبذل الجهود المطلوبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في منع الممارسات المخلة بالأمن من منطلق الحس الوطني، لا سيما خلال المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.