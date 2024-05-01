هذا ما أوضحه فوج إطفاء بيروت عن الحريق في مطعم Pizza Secrets

ورد في بعض المواقع الإخبارية ان مصادر من فوج اطفاء بيروت كشفت ان سبب الحريق الذي حصل امس في مطعم Pizza Secrets ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.



لذلك، لفت فوج اطفاء بيروت النظر إلى ان عمل الفوج هو عمل احترافي يرتكز على العلم والأدلة وليس على التكهنات.



وأكدت قيادة الفوج انه بناءً لأمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الادلة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه للمرجع المختص.



وأوضح الفوج ان اي تصريح بإسمه يكون صادرًا اما عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز او رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وغير ذلك يكون عار عن الصحة ومغلوطًا.