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عبر المطار إلى إحدى الدّول الأوروبيّة: إحباط عملية تهريب 40 كلغ من "الحشيشة" مخبّأة داخل "بيانو"

أمن وقضاء
2024-05-02 | 04:06
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عبر المطار إلى إحدى الدّول الأوروبيّة: إحباط عملية تهريب 40 كلغ من &quot;الحشيشة&quot; مخبّأة داخل &quot;بيانو&quot;
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عبر المطار إلى إحدى الدّول الأوروبيّة: إحباط عملية تهريب 40 كلغ من "الحشيشة" مخبّأة داخل "بيانو"

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات تهريب المخدّرات وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة حول قيام إحدى الشّبكات بالتّحضير لعمليّة تهريب كميّة من حشيشة الكيف مخبّأة داخل آلة موسيقيّة "بيانو"، إلى إحدى الدّول الأوروبيّة، عبر مطار رفيق الحريري الدّولي.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد مكان وجود الطّرد.

وبعد المتابعة الحثيثة، تمكّن عناصر المكتب من ضبط الآلة الموسيقيّة وتوقيف شخصين من أفراد الشّبكة، وهما:

- ت. م. (مواليد عام 1990، لبناني)

- ر. خ. (مواليد عام 1964، لبناني)

وبتفتيش "البيانو"، عُثِرَ في داخله على 40 كلغ من مادّة حشيشة الكيف، مخبّأة بطريقة احترافيّة في أحد أجزائه.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناءً على إشارة القضاء المختص، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق سائر المتورطين، والمعل جارٍ لتوقيفهم. 
 
 
 
 
 

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