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في بعلبك... توقيف 6 سوريين خلال حفرهم خندقا داخل أحد المنازل بحثا عن "كنز"

أوقفت دورية من مخابرات الجيش ستة سوريين خلال قيامهم بحفر خندق داخل أحد المنازل في حي النهر في بعلبك بحثا عن "كنز".