ماذا في جديد قضية إغتصاب الأطفال؟

أفادت معلومات للـLBCI بأنه تم توقيف شخص إضافي في الجنوب، ما يرفع عدد الموقوفين في قضية إغتصاب الأطفال إلى 7.



كذلك، تم إغلاق صفحة أحد الموقوفين المؤثرين والأساسيين في القضية على TikTok.



وسيصار إلى إستكمال إغلاق صفحات أخرى لمؤثرين مرتبطين بالقضية.