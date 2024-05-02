فاطمة كرنبي مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة فاطمة عبدالله كرنبي (من مواليد عام 1991، لبنانية)التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة عرسال/محلة الشفق عند الساعة 21:30 من تاريخ 30-4-2024 إلى جهة مجهولة ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 230036-28 للإدلاء بما لديهم من معلومات.