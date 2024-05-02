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عويدات كلف قانصو وأبو علوان إكمال الهيئة الإتهامية الناظرة بملف إستئناف الدولة اللبنانية الدعوى ضد سلامة
أمن وقضاء
2024-05-02 | 12:35
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عويدات كلف قانصو وأبو علوان إكمال الهيئة الإتهامية الناظرة بملف إستئناف الدولة اللبنانية الدعوى ضد سلامة
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علمًا أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبًا جديدًا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبةً تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددًا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافًا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددًا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
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