مكتب المعلومات في جبل لبنان يوقف المعتدي على المحامية بو حمدان

أوقف مكتب المعلومات في جبل لبنان المدعو مهدي زعيتر الذي اعتدى بالضرب على المحامية سوزي بو حمدان، وذلك بناءً على إشارة الاحضار الصادرة عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله.



وتمت احالته موقوفًا إلى مفرزة الضاحية الجنوبية لاستكمال التحقيق معه.