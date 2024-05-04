عصابة سرقة دراجات آلية مسرح عملياتها قرى وبلدات البقاع الغربي

تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة تنشط في قرى وبلدات البقاع الغربي، ويستخدم أفرادها سيّارة "تويوتا كامري" لون أبيض. على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّات أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:



ر. ص. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)

أ. ص. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)

أ. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۰، فلسطيني)



وقد تبيّن أنهم من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وتأليف عصابة سلب.



بعد مراقبة دقيقة، رصدتهم إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة ضهر الأحمر – راشيا، على متن السّيّارة المذكورة، فعملت على توقيفهم بكمينٍ محكمٍ، على الرغم من محاولتهم الفرار من أمام الدورية، وضُبِطَ بحوزتهم سكين.



بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة الدّراجات الآليّة من قرى وبلدات البقاع الغربي، منها بلدات: خربة روحا، الرفيد، عين عطا وغيرها، وأنّهم كانوا يقومون ببيع الدّراجات المسروقة في بعلبك.



أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.