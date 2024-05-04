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حفر خندق بحثا عن كنز في بعلبك... والجيش يقوم بعملية دهم
أمن وقضاء
2024-05-04 | 04:38
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حفر خندق بحثا عن كنز في بعلبك... والجيش يقوم بعملية دهم
تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المدعو ن.ع خلال عملية دهم في حي الشميس في بعلبك للاشتباه بعلاقته بأعمال حفر خندق بحثا عن كنز داخل احد المنازل في الحي، والتي على أثرها تم توقيف 6 سوريين مساء الأربعاء الفائت في الموقع، وضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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