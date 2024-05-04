قوى الأمن تُعمّم صورة شخص أقدم على ترك طفل في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية

ادعت موظفة في دار الايتام الإسلامية للرعاية الصحية بتاريخ 3-5-2024 لدى فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، بأن شخصا مجهولا حضر الى دار الايتام في محلة طريق الجديدة بالتاريخ ذاته مصطحبًا معه طفلا رضيعا في الشهر الرابع من العمر ووضعه في غرفة الاستقبال، وغادر إلى جهة مجهولة.



وبناء على اشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الشخص الذي ترك الطفل، وطلبت من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.