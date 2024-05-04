الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن تُعمّم صورة شخص أقدم على ترك طفل في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية
أمن وقضاء
2024-05-04 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن تُعمّم صورة شخص أقدم على ترك طفل في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية
ادعت موظفة في دار الايتام الإسلامية للرعاية الصحية بتاريخ 3-5-2024 لدى فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، بأن شخصا مجهولا حضر الى دار الايتام في محلة طريق الجديدة بالتاريخ ذاته مصطحبًا معه طفلا رضيعا في الشهر الرابع من العمر ووضعه في غرفة الاستقبال، وغادر إلى جهة مجهولة.
وبناء على اشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الشخص الذي ترك الطفل، وطلبت من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
قوى الأمن
طفل
دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية
التالي
تعميم صورة موقوف قام بعمليات احتيالية عدة... هل وقعتم ضحية أعماله؟
التظاهرات في الجامعات الأميركية لا يزال زخمها حاضرا بعد أكثر من اسبوعين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:30
مجهول ترك طفلا في دار الايتام الإسلامية... هل من يعرف شيئًا عن الحادثة؟
أمن وقضاء
05:30
مجهول ترك طفلا في دار الايتام الإسلامية... هل من يعرف شيئًا عن الحادثة؟
0
فنّ
04:00
كايلي جينر تثير التساؤلات بعد جلسة تصوير جريئة: هل تتوقع طفلاً من حبيبها الجديد؟ (صور)
فنّ
04:00
كايلي جينر تثير التساؤلات بعد جلسة تصوير جريئة: هل تتوقع طفلاً من حبيبها الجديد؟ (صور)
0
منوعات
14:25
لن تصدقوا... وفاة طفل بطريقة مأساوية بعدما أجبره والده على الركض: "كان سمينا جدا" (فيديو)
منوعات
14:25
لن تصدقوا... وفاة طفل بطريقة مأساوية بعدما أجبره والده على الركض: "كان سمينا جدا" (فيديو)
0
آخر الأخبار
2024-05-02
طفلة في مركز سرطان الأطفال بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A+ ووحدتي بلاكيت دم من كل الفئات... للتبرع، الرجاء التوجه إلى الطابق الثالث في المبنى الرئيسي في مستشفى الجامعة الأميركية (بنك الدم) أو التواصل على الرقم 03951037
آخر الأخبار
2024-05-02
طفلة في مركز سرطان الأطفال بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A+ ووحدتي بلاكيت دم من كل الفئات... للتبرع، الرجاء التوجه إلى الطابق الثالث في المبنى الرئيسي في مستشفى الجامعة الأميركية (بنك الدم) أو التواصل على الرقم 03951037
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:05
تعميم صورة موقوف قام بعمليات احتيالية عدة... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
09:05
تعميم صورة موقوف قام بعمليات احتيالية عدة... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:25
التظاهرات في الجامعات الأميركية لا يزال زخمها حاضرا بعد أكثر من اسبوعين
تقارير نشرة الاخبار
06:25
التظاهرات في الجامعات الأميركية لا يزال زخمها حاضرا بعد أكثر من اسبوعين
0
أمن وقضاء
05:30
مجهول ترك طفلا في دار الايتام الإسلامية... هل من يعرف شيئًا عن الحادثة؟
أمن وقضاء
05:30
مجهول ترك طفلا في دار الايتام الإسلامية... هل من يعرف شيئًا عن الحادثة؟
0
أمن وقضاء
04:38
حفر خندق بحثا عن كنز في بعلبك... والجيش يقوم بعملية دهم
أمن وقضاء
04:38
حفر خندق بحثا عن كنز في بعلبك... والجيش يقوم بعملية دهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:57
سالم زهران للـLBCI: كل ما يُحكى عن حلّ لأزمة النزوح هو "حفلة زجل" وعلى ميقاتي الذهاب مع المفوضية الاوروبية الى سوريا والحديث عن فكّ الخيم وعودة السوريين الى بلادهم
آخر الأخبار
03:57
سالم زهران للـLBCI: كل ما يُحكى عن حلّ لأزمة النزوح هو "حفلة زجل" وعلى ميقاتي الذهاب مع المفوضية الاوروبية الى سوريا والحديث عن فكّ الخيم وعودة السوريين الى بلادهم
0
فنّ
2024-02-10
كريستينا صوايا: "ما كنت عارفة انو فتحة فستاني بتقتل أطفال"
فنّ
2024-02-10
كريستينا صوايا: "ما كنت عارفة انو فتحة فستاني بتقتل أطفال"
0
فنّ
2024-04-27
فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)
فنّ
2024-04-27
فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)
0
آخر الأخبار
2024-05-01
هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لا "مونة" بين بري وجنبلاط لكن هناك تلاقي وتعارض في الملفات
آخر الأخبار
2024-05-01
هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لا "مونة" بين بري وجنبلاط لكن هناك تلاقي وتعارض في الملفات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:31
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: التسريع في انتخاب رئيس جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان
أخبار لبنان
08:31
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: التسريع في انتخاب رئيس جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان
0
أخبار دولية
07:15
فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)
أخبار دولية
07:15
فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
06:25
التظاهرات في الجامعات الأميركية لا يزال زخمها حاضرا بعد أكثر من اسبوعين
تقارير نشرة الاخبار
06:25
التظاهرات في الجامعات الأميركية لا يزال زخمها حاضرا بعد أكثر من اسبوعين
0
أخبار لبنان
05:23
باسيل: يفتح لبنان البحر وشوفوا كيف الاوروبيين بيدفعوا المليارات للعودة
أخبار لبنان
05:23
باسيل: يفتح لبنان البحر وشوفوا كيف الاوروبيين بيدفعوا المليارات للعودة
0
أخبار دولية
00:15
بلينكن: الهجوم على رفح سيتسبب بأضرار "تتخطى المقبول"... وهذا ما قاله عن تطبيع سعودي - اسرائيلي
أخبار دولية
00:15
بلينكن: الهجوم على رفح سيتسبب بأضرار "تتخطى المقبول"... وهذا ما قاله عن تطبيع سعودي - اسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ما هو الـ Blue economy وكيف يمكن للبنان الإستفادة منه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ما هو الـ Blue economy وكيف يمكن للبنان الإستفادة منه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
Byblos Spring festival مهرجان لجميع الأعمار ولقضاء وقت ممتع
تقارير نشرة الاخبار
13:46
Byblos Spring festival مهرجان لجميع الأعمار ولقضاء وقت ممتع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
خدمة جناز السيد المسيح من القدس الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:41
خدمة جناز السيد المسيح من القدس الى لبنان
0
أخبار دولية
13:34
واشنطن والرياض... هل تكون تل أبيب ثالثتهما؟
أخبار دولية
13:34
واشنطن والرياض... هل تكون تل أبيب ثالثتهما؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
07:15
فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)
أخبار دولية
07:15
فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)
2
أمن وقضاء
13:17
كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر... وهل من إمتدادات خارجية لها؟
أمن وقضاء
13:17
كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر... وهل من إمتدادات خارجية لها؟
3
حال الطقس
02:23
منخفض جوي جديد...
حال الطقس
02:23
منخفض جوي جديد...
4
منوعات
16:35
متجر للمثلجات يطرد عاملة... وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية: "قد يعاني من الخرف"
منوعات
16:35
متجر للمثلجات يطرد عاملة... وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية: "قد يعاني من الخرف"
5
منوعات
14:56
قبل 3 أشهر من زفافها... معلمة تنفذ أشنع الأفعال مع تلميذ قاصر: رسائل إباحية وواقع صادمة!
منوعات
14:56
قبل 3 أشهر من زفافها... معلمة تنفذ أشنع الأفعال مع تلميذ قاصر: رسائل إباحية وواقع صادمة!
6
منوعات
05:00
غثيان وقيء... "رحلة الجحيم" عاشها أكثر من 70 راكبا على متن طائرة: ماذا حدث؟
منوعات
05:00
غثيان وقيء... "رحلة الجحيم" عاشها أكثر من 70 راكبا على متن طائرة: ماذا حدث؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أين ستصرف المليار يورو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أين ستصرف المليار يورو؟
8
آخر الأخبار
16:26
مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها
آخر الأخبار
16:26
مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More