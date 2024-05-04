تعميم صورة موقوف قام بعمليات احتيالية عدة... هل وقعتم ضحية أعماله؟

بناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف: أ. ع. (من مواليد عام 1991، لبناني) لقيامه بعمليات احتيالية عدة، وقد أسس لهذه الغاية شركة باسم "EXTRA COMFORT" كائنة في محلة حارة حريك، وعمد إلى تقديم عروض مغرية لجذب الزبائن على تطبيق "FACEBOOK" باسم الشركة المذكورة، بحيث يأخذ قسماً من المبلغ المترتب على الزبون بذريعة انجاز متطلباته، ومن ثم يتوارى عن الأنظار.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في الاوزاعي - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.