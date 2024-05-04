توقيف مواطن في منطقة المتين المزاريع - المتن

بتاريخ 3/5/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المتين المزاريع - المتن المواطن (ي.ر.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء من سلاح حربي، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

