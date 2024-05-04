وفاة شابة بعد اغتصابها ورميها في مخزن فندق في الروشة

فجعت بلدة صير الغربية - قضاء النبطية بالجريمة التي ذهبت ضحيتها ابنة البلدة (ز.م.) في فندق تعمل فيه في منطقة الروشة - بيروت.



وفي تفاصيل الجريمة، فإن الضحية (33 عامًا) الموظفة في الفندق تعرضت للاعتداء والتعنيف على يد موظف آخر (غير لبناني، مواليد 1989) ألقى بها في مخزن الفندق، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



ونقلت الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بحالة حرجة جدًا، وما لبثت أن فارقت الحياة.



وفتحت القوى الامنية تحقيقًا في الحادث، وهي تلاحق الجاني للقبض عليه بعد تواريه.



وبناءً على اشارة القضاء، تم تسليم التحقيق الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.