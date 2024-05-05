العثور على مواطن بعد مرور 36 ساعة على فقدانه في بلدته

عثرت فرق البحث والإنقاذ في الصليب الأحمر اللبناني، في الثالثة من فجر اليوم، على المواطن ف. ج. في أحراج بلدته برقا، بعد مضي 36 ساعة على فقدانه، وتم نقله إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك لتلقي العلاج، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.