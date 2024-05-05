4 شهداء من عائلة واحدة في الغارة على ميس الجبل

ادى قصفٌ اسرائيلي على الساحة العامة لبلدة ميس الجبل الى استشهاد 4 اشخاص من عائلة واحدة بالاضافة الى عدد من الجرحى جميعهم من المدنيين.



كما تسببت الغارة بأضرار كبيرة في المنازل فيما عملت فرق الاسعاف على إجلاء المصابين إلى مستشفيات المنطقة.