القضاء يطلب من ضحايا "شبكة التيكتوك" الادلاء بإفادتهم والاتصال على الرقم 03723183

كلفت القاضية الناظرة في قضايا الاحداث في بيروت فاطمة ماجد مندوبة الاحداث التي تحضر جلسات التحقيق فيما يعرف بـ "شبكة التيكتوك"، بضرورة ايداع المحكمة استمارات مفصلة حول القصر الضحايا المقيمين في بيروت من اجل اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحمايتهم وفقا للقوانين الخاصة بهم، بحسب معلومات الـ LBCI.



كما كلفت القاضية ماجد مندوبة الاحداث في بيروت نسرين فرحات بالاستفسار من مكتب جرائم المعلوماتية عن وجود قاصرين تعرضوا للتحرش او الاغتصاب ويرفضون الادلاء بافادتهم ليصار الى التواصل معهم وحثهم على الحضور كما كلفتها بوضع رقم 03723183 من اجل تلقي اتصالات القصر الذين تعرضوا لاي اعتداء في هذا السياق.



وفي القرار، سطرت قاضية الاحداث في بيروت كتابا الى وزارة التربية للطلب من كل المدارس الرسمية والخاصة بإجراء حصص توعوية حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.