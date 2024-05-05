الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القضاء يطلب من ضحايا "شبكة التيكتوك" الادلاء بإفادتهم والاتصال على الرقم 03723183
أمن وقضاء
2024-05-05 | 06:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القضاء يطلب من ضحايا "شبكة التيكتوك" الادلاء بإفادتهم والاتصال على الرقم 03723183
كلفت القاضية الناظرة في قضايا الاحداث في بيروت فاطمة ماجد مندوبة الاحداث التي تحضر جلسات التحقيق فيما يعرف بـ "شبكة التيكتوك"، بضرورة ايداع المحكمة استمارات مفصلة حول القصر الضحايا المقيمين في بيروت من اجل اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحمايتهم وفقا للقوانين الخاصة بهم، بحسب معلومات الـ LBCI.
كما كلفت القاضية ماجد مندوبة الاحداث في بيروت نسرين فرحات بالاستفسار من مكتب جرائم المعلوماتية عن وجود قاصرين تعرضوا للتحرش او الاغتصاب ويرفضون الادلاء بافادتهم ليصار الى التواصل معهم وحثهم على الحضور كما كلفتها بوضع رقم 03723183 من اجل تلقي اتصالات القصر الذين تعرضوا لاي اعتداء في هذا السياق.
وفي القرار، سطرت قاضية الاحداث في بيروت كتابا الى وزارة التربية للطلب من كل المدارس الرسمية والخاصة بإجراء حصص توعوية حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
ضحايا
"شبكة
التيكتوك"
الادلاء
بإفادتهم
والاتصال
الرقم
03723183
التالي
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...
4 شهداء من عائلة واحدة في الغارة على ميس الجبل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-05-04
سلام التقى رئيس جمعية المحامين القطريين: "الاقتصاد" هي أول وزارة في لبنان تتجه للتحول الرقمي
أخبار لبنان
2024-05-04
سلام التقى رئيس جمعية المحامين القطريين: "الاقتصاد" هي أول وزارة في لبنان تتجه للتحول الرقمي
0
امن وقضاء
2024-05-04
في جديد "التحرّش على تيك توك".. القضاء يُكلّف "المعلوماتية" بحذف حسابات
امن وقضاء
2024-05-04
في جديد "التحرّش على تيك توك".. القضاء يُكلّف "المعلوماتية" بحذف حسابات
0
أخبار دولية
2024-04-27
السودان يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث "عدوان الإمارات"
أخبار دولية
2024-04-27
السودان يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث "عدوان الإمارات"
0
أخبار لبنان
2024-04-25
عطية لـ "جدل": الجميع يطلب بأن نستمر بمبادرتنا الرئاسية
أخبار لبنان
2024-04-25
عطية لـ "جدل": الجميع يطلب بأن نستمر بمبادرتنا الرئاسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:47
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...
أمن وقضاء
07:47
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...
0
أمن وقضاء
05:36
4 شهداء من عائلة واحدة في الغارة على ميس الجبل
أمن وقضاء
05:36
4 شهداء من عائلة واحدة في الغارة على ميس الجبل
0
أمن وقضاء
05:05
العثور على مواطن بعد مرور 36 ساعة على فقدانه في بلدته
أمن وقضاء
05:05
العثور على مواطن بعد مرور 36 ساعة على فقدانه في بلدته
0
أمن وقضاء
04:40
سرق من داخل سيّارة مواطن محفظة وجهازًا محمولًا ثم حاول بيعه
أمن وقضاء
04:40
سرق من داخل سيّارة مواطن محفظة وجهازًا محمولًا ثم حاول بيعه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-17
"فضيحة بجلاجل"... دومينيك حوراني وياسمين صبري بالصورة نفسها ورأس مُعدّل... من صاحبة اللقطة الأصلية؟
فنّ
2023-11-17
"فضيحة بجلاجل"... دومينيك حوراني وياسمين صبري بالصورة نفسها ورأس مُعدّل... من صاحبة اللقطة الأصلية؟
0
فنّ
2024-03-08
الموت يُفجع سميرة سعيد
فنّ
2024-03-08
الموت يُفجع سميرة سعيد
0
أخبار دولية
2024-04-19
مجموعة السبع تعلن معارضتها لـ"عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح"
أخبار دولية
2024-04-19
مجموعة السبع تعلن معارضتها لـ"عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح"
0
منوعات
2023-12-27
"كانت قادمة لتناول الفطور معي... ابنتي لا تستحق هذا": هدد بالانتحار وراقبها ثم قتلها أمام ابنتها الصغيرة وهذا ما فعله بنفسه!
منوعات
2023-12-27
"كانت قادمة لتناول الفطور معي... ابنتي لا تستحق هذا": هدد بالانتحار وراقبها ثم قتلها أمام ابنتها الصغيرة وهذا ما فعله بنفسه!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:47
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...
أمن وقضاء
07:47
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...
0
أخبار لبنان
06:51
قداس الفصح الموحد في ضهور الشوير
أخبار لبنان
06:51
قداس الفصح الموحد في ضهور الشوير
0
أخبار دولية
06:16
مستشار الأمن القومي الأميركي: واشنطن لن توافق على اتفاق دفاعي مع الرياض ما لم يكن هناك اتفاق تطبيع مع إسرائيل
أخبار دولية
06:16
مستشار الأمن القومي الأميركي: واشنطن لن توافق على اتفاق دفاعي مع الرياض ما لم يكن هناك اتفاق تطبيع مع إسرائيل
0
أخبار لبنان
06:09
الراعي دعا إلى توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين السوريين
أخبار لبنان
06:09
الراعي دعا إلى توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين السوريين
0
أخبار لبنان
04:12
المطران عودة: "كيف منحكي بالديمقراطية اذا في جماعة تيوقفو الانتخابات بقولولنا في حوار؟"
أخبار لبنان
04:12
المطران عودة: "كيف منحكي بالديمقراطية اذا في جماعة تيوقفو الانتخابات بقولولنا في حوار؟"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قصة سندريلا تحولت إلى عرض على الجليد في كازينو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قصة سندريلا تحولت إلى عرض على الجليد في كازينو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الراحل توفيق يوسف معوض محامي ورجل أعمال ومساهم أيضًا في لعب دور وطني
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الراحل توفيق يوسف معوض محامي ورجل أعمال ومساهم أيضًا في لعب دور وطني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)
خبر عاجل
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)
2
أمن وقضاء
17:05
وفاة شابة بعد اغتصابها ورميها في مخزن فندق في الروشة
أمن وقضاء
17:05
وفاة شابة بعد اغتصابها ورميها في مخزن فندق في الروشة
3
موضة وجمال
05:29
مايا رعيدي تدخل القفص الذهبي في لندن... من هو زوجها؟ (صور)
موضة وجمال
05:29
مايا رعيدي تدخل القفص الذهبي في لندن... من هو زوجها؟ (صور)
4
أمن وقضاء
07:47
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...
أمن وقضاء
07:47
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...
5
أخبار دولية
07:35
الحكومة الإسرائيلية تأمر بمصادرة معدات قناة الجزيرة بعد قرار إغلاقها
أخبار دولية
07:35
الحكومة الإسرائيلية تأمر بمصادرة معدات قناة الجزيرة بعد قرار إغلاقها
6
اخبار البرامج
15:05
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
اخبار البرامج
15:05
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
7
حال الطقس
01:50
منخفض جوي بدءاً من بعد ظهر اليوم... هل يعود مشهد السيول؟
حال الطقس
01:50
منخفض جوي بدءاً من بعد ظهر اليوم... هل يعود مشهد السيول؟
8
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More