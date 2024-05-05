تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...

فصل جديد من فصول الجرائم المتنقلة في لبنان، الشابة زينب معتوق ابنة صير الجنوبية وجدت صباح السبت مضرجة بالدماء في مكان عملها في فندق universel في منطقة الروشة. وهي ما لبثت ان فارقت الحياة جراء نزيف في الرأس بعد نقلها الى المستشفى.



شعبة المعلومات باشرت التحقيقات، وبحسب التحقيقات الاولية وتقرير الطبيب الشرعي فان زينب تعرضت للاعتداء والتعنيف والى ضربة حادة على الرأس من احد المشتبه بهم المدعو خ. ب. وهو سوري الجنسية كان يعمل في الفندق ذاته واستمر في التردد عليه حتى بعد ترك العمل.



وهو شوهد عشية الجريمة في بهو الفندق بنقاش حاد مع زينب.



الرواية الكاملة لجريمة قتل زينب وخلفياتها تتابعونها في تقرير مفصل في النشرة المسائية.