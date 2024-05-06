الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يروج المخدرات برفقة زوجته... وشعبة المعلومات توقفهما في دير قوبل

أمن وقضاء
2024-05-06 | 04:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يروج المخدرات برفقة زوجته... وشعبة المعلومات توقفهما في دير قوبل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
يروج المخدرات برفقة زوجته... وشعبة المعلومات توقفهما في دير قوبل

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام شخصين مجهولين بترويج المخدرات في مناطق عدة من محافظة جبل لبنان.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من معرفة هويتيهما، وهما: خ. ا. (من مواليد عام 1981، سوري) بحقه مذكرة توقيف بجرم تجارة مخدرات وبلاغي بحث وتحر بجرم سرقة بطريقة احتيالية، وزوجته: ر. ق. (من مواليد عام 1986، سورية).

وبتاريخ 16-4-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في بلدة دير قوبل على متن سيارة نوع Geely تستخدم في عمليات الترويج، تم ضبطها.

وبتفتيشهما والسيارة ومنزلهما، تم ضبط كمية من الكوكايين مقسمة في أظرفة ومعدة للترويج.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات في مناطق من جبل لبنان على متن السيارة المضبوطة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المخدرات

برفقة

زوجته...

وشعبة

المعلومات

توقفهما

تعميم صورة مشتبه به بالتعدي على عدد من القاصرين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-04-26

يروج المخدرات وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود في الغبيري

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-27

يروّجان المواد المخدّرة في الضاحية الجنوبية... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-01

يروّج المخدرات في الضاحية... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-02

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
17:00

تعميم صورة مشتبه به بالتعدي على عدد من القاصرين

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-05

تفاصيل جديدة عن مقتل الشابة زينب معتوق...

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-05

القضاء يطلب من ضحايا "شبكة التيكتوك" الادلاء بإفادتهم والاتصال على الرقم 03723183

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-05

4 شهداء من عائلة واحدة في الغارة على ميس الجبل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-28

الفنان التشكيلي اللبناني العالمي جميل ملاعب يُطلق سلسلته الجديدة.. "جميلات"

LBCI
أخبار دولية
23:37

نتانياهو: لا شيء سيمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها

LBCI
أخبار لبنان
03:38

العبسي في قداس الفصح من القاهرة: نصلي من أجل الذين يقضون ضحية الظلم والحقد والبغض

LBCI
فنّ
05:58

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان... الخبر الّذي هزّ الوطن العربي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية... وضع إكليل من الغار على قاعدة تمثال شهداء لبنان

LBCI
أخبار دولية
07:47

تضامن شرقي مع الإحتجاجات في الجامعات الغربية

LBCI
أخبار لبنان
05:48

عودة: البطولات ليست في التراشق بالتهم وإضعاف البلد وتعطيل مؤسساته وليست في شن الحروب

LBCI
أخبار دولية
05:36

ماكرون استقبل شي جينبينغ: التنسيق مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر "حاسم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لوحة لـ"أوجين دو لاكروا"... تعود لتزين أحد جدران متحف اللوفر بعد ترميمها

LBCI
رياضة
13:46

ماذا تقول الرامية الاولمبية راي باسيل للـLBCI بعد احرازها الميادلية الذهبية في كأس العالم للرماية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ضيعة مركبتا في قضاء المنية تحتفل بعيد الفصح على طريقتها والـLBCI تعرّفكم على عاداتها وتقاليدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لعبة كرة متنقّلة بين اسرائيل وحماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

متهم أساسي في شبكة التيك توك تلاحقه قوى الأمن والرأس المدبّر في الخارج كان يتواصل مع الشبكة عبر وسيط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:28

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شرق رفح الى الانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة"

LBCI
حال الطقس
02:07

بعد المنخفض الجوي... الحرارة ستتعدى عتبة الـ٣٥ درجة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

جريمة قتل وحشية ضحيتها الشابة زينب معتوق والمجرم متوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

متهم أساسي في شبكة التيك توك تلاحقه قوى الأمن والرأس المدبّر في الخارج كان يتواصل مع الشبكة عبر وسيط

LBCI
أمن وقضاء
17:00

تعميم صورة مشتبه به بالتعدي على عدد من القاصرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ضيعة مركبتا في قضاء المنية تحتفل بعيد الفصح على طريقتها والـLBCI تعرّفكم على عاداتها وتقاليدها

LBCI
آخر الأخبار
17:35

إذاعة الجيش الإسرائيلي: المقاتلون المصابون بكرم أبو سالم كانوا بمهمة أمنية لحراسة معدات جهزت لدخول رفح

LBCI
فنّ
06:06

كارمن بصيبص تنجو من الموت بأعجوبة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More