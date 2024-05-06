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يروج المخدرات برفقة زوجته... وشعبة المعلومات توقفهما في دير قوبل
أمن وقضاء
2024-05-06 | 04:21
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يروج المخدرات برفقة زوجته... وشعبة المعلومات توقفهما في دير قوبل
توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام شخصين مجهولين بترويج المخدرات في مناطق عدة من محافظة جبل لبنان.
وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من معرفة هويتيهما، وهما: خ. ا. (من مواليد عام 1981، سوري) بحقه مذكرة توقيف بجرم تجارة مخدرات وبلاغي بحث وتحر بجرم سرقة بطريقة احتيالية، وزوجته: ر. ق. (من مواليد عام 1986، سورية).
وبتاريخ 16-4-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في بلدة دير قوبل على متن سيارة نوع Geely تستخدم في عمليات الترويج، تم ضبطها.
وبتفتيشهما والسيارة ومنزلهما، تم ضبط كمية من الكوكايين مقسمة في أظرفة ومعدة للترويج.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات في مناطق من جبل لبنان على متن السيارة المضبوطة.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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