يوزع المخدرات على المروجين في محافظتي بيروت وجبل لبنان وشعبة المعلومات أوقفته

نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تجارة وتوزيع وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهوية بتوزيع المخدرات على المروجين في محافظتي بيروت وجبل لبنان على متن دراجة آلية نوع "سويت".



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه به وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى: أ. م. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري) وهو من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وسرقة، ومطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم ترويج مخدرات.



وبعد رصد ومراقبة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة طريق المطار، أثناء قيامه بجمع الأموال الناتجة عن عمليات الترويج، على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون جردوني من دون لوحات، تم ضبطها وحجزت عدليًا.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتوزيع المخدرات على المروّجين، وأنه يقوم بعدها باستلام الأموال الناتجة عن عمليات الترويج وأن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته هي حصيلة عمليات ترويج المخدرات.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.