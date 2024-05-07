حملة جديدة لفرق مصلحة الإقتصاد جنوبًا على المطاعم لمراقبة إلتزامهم معايير سلامة الأمن الغذائي

باشرت فرق مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الجنوبي حملة جديدة على المطاعم في مناطق صيدا الهلالية والغازية وصور العباسية بهدف مراقبة التزامهم معايير سلامة وصحة الأمن الغذائي للمواطن.



وتم بنتيجتها سحب عينات من الشاورما لاجراء الفحص المخبري اللازم لها وفقًا للاصول القانونية وهذه الجولات ستستمر في الايام المقبلة لتشمل اكبر عدد من المطاعم.