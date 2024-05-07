مراقبو الإقتصاد جالوا في المؤسسات التجارية في النبطية

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في النبطية، بمتابعة من رئيس المصلحة، في المؤسسات التجارية (لحوم، أسماك، خضر وفاكهة، مواد غذائية وإستهلاكية ومحروقات) في نطاق مدينة النبطية (بئر القنديل، الساحة العامة) وفي بلدات: النبطية الفوقا، قاقعية الجسر، كفرصير وحاصبيا، حيث تمت مراقبة المحال التجارية، وكيل ورصرصة محطات المحروقات في المنطقة، والتأكد من إعلان الأسعار والكشف على فواتير الشراء لتحليل نسب الأرباح.وقد نبه التجار بـ"ضرورة التزام القوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".