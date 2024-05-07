توقيف 6 أشخاص في بلدتي فنيدق - عكار وعرسال - بعلبك

أوقفت وحدة من الجيش في بلدة فنيدق - عكار المواطنين (خ.خ.) و(ط.ط.) و(ا.س.) المطلوبين لإطلاقهم النار وضبطت في حوزتهم مسدسين حربيَّين وكمية من حشيشة الكيف.



كما أوقفت وحدة أخرى في بلدة عرسال - بعلبك المواطن (ف.ا.) والسوريَّين (ا.ح.) و(ا.ر.) لإقدامهم على سرقة سيارة.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.